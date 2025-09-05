Musk pode receber R$ 5 tri da Tesla caso cumpra 'metas ambiciosas' da empresa

O conselho de administração da fabricante de carros elétricos Tesla propôs hoje um pacote de remuneração e "desempenho" ao CEO Elon Musk que pode alcançar um trilhão de dólares (R$ 5,43 trilhões de reais), caso certas condições sejam atendidas.

O plano, previsto para 10 anos e que deve ser aprovado pelos acionistas, contempla a concessão de benefícios a Musk com base na avaliação de mercado da Tesla, segundo um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A quantia máxima que Musk poderia conseguir equivale a 12% do capital atual da empresa, mas está condicionada a um "crescimento estratosférico" e a uma avaliação de mercado de US$ 8,5 trilhões de dólares (R$ 46 trilhões de reais).