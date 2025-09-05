Europa aposta em 'supercomputador' para entrar na corrida pela IA

Este sistema, entretanto, terá uma potência muito maior: pode realizar pelo menos um quintilhão (30 zeros) de cálculos por segundo.

Jupiter está hospedado em um centro com cerca de 3.600 metros quadrados ? aproximadamente metade do tamanho de um campo de futebol ? cheio de estantes de processadores e funciona com a potência de 24.000 chips Nvidia, os preferidos pela indústria de IA.

A União Europeia financia metade dos 500 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões, na cotação atual) necessários para desenvolver e operar o sistema nos próximos anos, e a Alemanha financia o restante. Seu vasto poder de computação estará à disposição de pesquisadores em diversos campos e de empresas para treinar seus modelos de IA.

"Jupiter é um grande avanço no desempenho da computação na Europa", disse o diretor do centro de Jülich, Thomas Lippert, à AFP.

Como pode ajudar a Europa na corrida da IA?

Segundo Lippert, Jupiter é o primeiro supercomputador internacional competitivo capaz de treinar modelos de IA na Europa, que ficou para trás em relação aos Estados Unidos e à China na corrida desta tecnologia.