TILTUOL
Assine UOL
Redes sociais

Meta vai bancar candidatos nos EUA que favoreçam regulação leve de IA

Atualizada em
Sede da Meta em Menlo Park, na Califórnia (EUA)
Sede da Meta em Menlo Park, na Califórnia (EUA) Imagem: Josh Edelson/AFP

A Meta lançará um comitê de ação política na Califórnia para apoiar candidatos que favoreçam uma regulamentação menos rigorosa da inteligência artificial (IA) no estado americano que abriga o Vale do Silício.

A empresa por trás do Facebook, WhatsApp e Instagram confirmou nesta terça-feira (26) planos para um super PAC, como são denominados esses comitês, chamado "Mobilização da Transformação Econômica na Califórnia", dedicado a apoiar candidatos pró-IA independentemente de sua filiação política.

"Como lar de muitas das principais empresas de IA do mundo, a economia inovadora da Califórnia tem um impacto desproporcional no crescimento econômico, na criação de empregos e na competitividade global dos Estados Unidos", disse um porta-voz da Meta à AFP.

"Mas o ambiente regulatório de Sacramento pode sufocar a inovação, bloquear o progresso da IA e colocar em risco a liderança tecnológica da Califórnia", acrescentou.

Segundo a Meta, a regulamentação da IA a nível estadual ameaça dificultar o desenvolvimento desta tecnologia em um momento em que as empresas do setor nos Estados Unidos vivem uma corrida feroz de inovação com seus concorrentes chineses.

A indústria de tecnologia tem pressionado para evitar a regulamentação da IA, e em julho quase conseguiu que o Congresso americano aprovasse uma proibição federal que teria impedido os estados de aprovarem ou aplicarem leis de IA por uma década.

A Meta destacou os mais de 50 projetos de lei relacionados à IA que foram apresentados este ano apenas na Califórnia, muitos dos quais poderiam dificultar o avanço da tecnologia, afirmou a empresa.

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.