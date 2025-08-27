Meta vai bancar candidatos nos EUA que favoreçam regulação leve de IA

A Meta lançará um comitê de ação política na Califórnia para apoiar candidatos que favoreçam uma regulamentação menos rigorosa da inteligência artificial (IA) no estado americano que abriga o Vale do Silício.

A empresa por trás do Facebook, WhatsApp e Instagram confirmou nesta terça-feira (26) planos para um super PAC, como são denominados esses comitês, chamado "Mobilização da Transformação Econômica na Califórnia", dedicado a apoiar candidatos pró-IA independentemente de sua filiação política.

"Como lar de muitas das principais empresas de IA do mundo, a economia inovadora da Califórnia tem um impacto desproporcional no crescimento econômico, na criação de empregos e na competitividade global dos Estados Unidos", disse um porta-voz da Meta à AFP.