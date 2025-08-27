Após 10 tentativas, megafoguete de Musk é lançado e deixa SpaceX perto de Marte

O megafoguete Starship, da empresa americana SpaceX, decolou na terça-feira (26), em seu décimo voo de teste, após uma série de problemas técnicos colocarem em dúvida a sua viabilidade.

O maior foguete já construído, de mais de 120 metros, decolou de sua base, no estado americano do Texas, logo após as 18h30 locais (20h30 de Brasília). Seu estágio superior amerissou com sucesso no Oceano Índico cerca de uma hora depois, após cumprir seus principais objetivos, segundo a transmissão de vídeo da empresa, do milionário Elon Musk.

"Amerissagem confirmada! Parabéns a toda a equipe da SpaceX por um décimo voo de teste emocionante!", publicou a empresa no X. Amerrisagem ocorre quando uma aeronave pousa na água.