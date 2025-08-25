SpaceX adia teste do megafoguete Starship para consertar vazamento

A empresa SpaceX adiou no domingo (24) um voo de teste do megafoguete Starship ao anunciar que precisa de mais tempo para solucionar problemas, após tentativas recentes que terminaram em explosões.

Com 123 metros de altura, o Starship é maior e mais potente veículo de lançamento que já foi construído, com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua, e é essencial para realizar o sonho de Elon Musk - dono da SpaceX e pessoa mais rica do mundo - de colonizar Marte.

O foguete deveria ser lançado no domingo da Starbase, a base da empresa no sul do Texas, às 18h30 locais (20h30 de Brasília). Quinze minutos antes, a SpaceX anunciou a suspensão.