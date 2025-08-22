Índia proíbe jogos de azar na internet após detectar perdas de US$ 2,3 bi

A lei sobre a "promoção e regulação dos jogos online" foi aprovada por ambas as câmaras do Parlamento na quinta-feira à noite.

Com base nesse texto, qualquer indivíduo ou empresa que ofereça jogos de azar online pode enfrentar até cinco anos de prisão.

"A legislação busca reduzir o vício, a ruína e o sofrimento social causados por plataformas de jogos nocivas que prosperam com falsas promessas de enriquecimento rápido", afirmou o governo em um comunicado.

O mercado indiano de jogos online é um dos maiores do mundo.

A nova lei prevê exceções para os e-sports e jogos educativos, que, segundo o governo, serão promovidos dentro da economia digital.

O primeiro-ministro Narendra Modi garantiu que a nova lei "promoverá os e-sports e os jogos sociais online" enquanto "protege ao mesmo tempo a nossa sociedade dos efeitos nocivos dos jogos de azar online".