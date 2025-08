IA reduz cliques em sites e ameaça jornalismo: 'Imprensa deve se preparar'

"Devemos garantir que as empresas que utilizam nossos conteúdos os remunerem por seu justo valor", diz Danielle Coffey, diretora da organização profissional News/Media Alliance.

Alguns veículos de mídia fecharam acordos, como o The New York Times com a Amazon, a Associated Press com o Google e a Agence France-Presse com a Mistral.

Mas ainda há vários processos judiciais em andamento, em particular o do The New York Times contra a OpenAI e a Microsoft.

Entretanto, essa estratégia de bloqueio reduz sua presença nas respostas dos assistentes de IA, de modo que muitos meios "optam cada vez mais por reabrir o acesso", o que também não garante sucesso, lembra Peham.

Segundo a OtterlyAI, os veículos de comunicação representam 29% dos links propostos pelo ChatGPT, atrás dos sites de empresas (36%).

A startup constatou que, embora a busca no Google priorize fontes reconhecidas como confiáveis, isso não ocorre com o ChatGPT.