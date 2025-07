Novo estudo explica por que Marte se tornou um planeta sem vida

O astromóvel Perseverance da Nasa, que pousou em um antigo delta marciano em 2021, também encontrou sinais de carbonatos na margem de um lago seco, acrescentou.

Mas para ter a prova mais clara dessa história, será necessário trazer amostras de rocha da superfície marciana de volta à Terra para estudo, o que os Estados Unidos e a China pretendem fazer na próxima década.

Estamos sozinhos?

O que os cientistas procuram é uma resposta para uma pergunta-chave: a Terra é o único planeta que tem vida?

Os astrônomos descobriram cerca de 6.000 planetas fora do nosso sistema solar desde o início da década de 1990, mas eles estão muito distantes para coletar amostras.

Se for determinado que Marte nunca teve microrganismos durante seus períodos com água, isso seria uma indicação de que é difícil que a vida surja em outro lugar do universo.