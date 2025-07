Google é multado em US$ 314 milhões por coletar dados de usuários na Califórnia

Um jurí da Califórnia multou o Google em US$ 314 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) como indenização aos usuários de smartphones com o sistema Android no estado da costa oeste americana por coletar seus dados sem consentimento.

Um grupo de usuários apresentou uma ação coletiva em 2019 em nome de cerca de 14 milhões de californianos, segundo confirmação de seu advogado, nesta quarta-feira (2).

Na ação, os usuários acusaram a Alphabet, empresa-mãe do Google, de ser responsável por um sistema de coleta de dados sem o consentimento dos proprietários dos dispositivos Android, mesmo quando o telefone estava em repouso.