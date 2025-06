México processará SpaceX por poluição causada por lançamentos de foguetes

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira (25) que seu governo processará a SpaceX, o projeto espacial do bilionário Elon Musk, devido à poluição que seus lançamentos de foguetes causam em território mexicano.

A Starbase, o principal centro de operações da SpaceX, está localizado no sul do Texas, nos Estados Unidos, muito próximo ao estado fronteiriço mexicano de Tamaulipas (nordeste), onde ambientalistas locais denunciam poluição de fontes de água, bem como restos de foguetes que sujam a área.

Grupos conservacionistas, tanto mexicanos quanto americanos, afirmam, além disso, que a atividade do projeto espacial coloca em perigo as tartarugas marinhas e as aves costeiras que habitam nessa região.