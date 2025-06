Táxis voadores podem virar realidade? Sonho continua vivo, apesar de contratempos

Áreas favoráveis ao seu desenvolvimento seriam Miami, São Paulo ou a Riviera Francesa, observou o especialista. Goldstein, da fabricante Acher, acrescenta os Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo à lista.

Mas outros analistas expressam maior ceticismo, especialmente devido ao caráter elitista que veem nesses projetos.

Um dos argumentos dos defensores dos eVTOLs é que eles "reduzirão o tempo dos trajetos, que será medido em minutos em vez de horas", afirma o especialista em aviação Bill Sweetman em um relatório do final de 2024 para a Sociedade Real Britânica de Aeronáutica.

"Um metrô transporta mais pessoas do que 200 eVTOLs. Quantos serão necessários para começar a reduzir os congestionamentos?", pergunta o analista.

Em meio a esses debates, Le Mouëllic lamenta que a Europa esteja "a caminho de perder toda a liderança" que tinha nessa tecnologia devido à falta de investimento.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, as empresas do setor "não têm realmente problemas de financiamento" e os fabricantes chineses, impulsionados por seu desenvolvimento no setor de drones, "estão acelerando" sua entrada no transporte de passageiros. De fato, um grupo chinês acaba de adquirir a Volocopter.