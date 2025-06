Jovens estão usando ChatGPT e outras IAs para se informar; X resiste, apesar das críticas

A tentação de utilizar os robôs conversacionais como ChatGPT para se informar é uma das tendências crescentes entre os jovens, enquanto o X, criticado como uma correia de transmissão do extremismo, resiste como vetor de informação, segundo os especialistas.

"Os robôs conversacionais com IA estão sendo utilizados pela primeira vez como fonte de informação", resume Mitali Mukherjee, diretora do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, no início de seu relatório 2025 sobre informação digital.

O estudo está baseado em pesquisas online realizadas pela empresa YouGov com 97.000 pessoas em 48 países, entre eles Argentina, Brasil e Colômbia.