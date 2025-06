Sindicatos dos EUA se organizam para manter o controle diante da ameaça da IA

Na semana passada, o seu homólogo do Colorado fez o mesmo. Em outros estados, como Indiana e Maryland, estão sendo estudadas leis semelhantes.

"Perder o trem"

Com Joe Biden como presidente (2021-2025), o departamento de Trabalho publicou, em outubro do ano passado, recomendações para as empresas, instando-as a informar com transparência sobre o uso da IA, incluir os funcionários em suas decisões estratégicas sobre o tema e apoiar aqueles em cargos ameaçados.

Mas apenas uma hora após sua posse ao retornar à Casa Branca em janeiro, Donald Trump anulou o decreto presidencial que serviu de base para estas diretrizes.

"A mensagem é clara", disse HeeWon Brindle-Khym, do sindicato RWDSU, que representa trabalhadores do comércio atacadista e varejista. "Querem abrir tudo para a IA, sem as salvaguardas claramente necessárias para garantir a proteção e os direitos dos trabalhadores".

Ao mesmo tempo, as empresas "têm pressa" por "medo de perder o trem" da IA, observa Dan Reynolds, do sindicato de telecomunicações e mídia CWA.