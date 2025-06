Pornhub suspende acesso na França em protesto contra requisitos de verificação de idade

Para preservar a privacidade, as operadoras devem oferecer uma opção técnica de dupla identificação que impeça as próprias plataformas de verem as informações pessoais dos usuários.

Mas a Aylo afirma que este é um mecanismo ineficaz que coloca os dados das pessoas em risco de agentes maliciosos, invasões ou vazamentos.

Segundo a empresa, os países deveriam se concentrar nos desenvolvedores de sistemas operacionais como o Windows da Microsoft, o iOS da Apple e o Android do Google, em vez das plataformas pornográficas.

"A Aylo é totalmente a favor do conceito de verificação de idade", disse a executiva Alex Kekesi a repórteres na videochamada.

No entanto, exigir que plataformas individuais confirmem a idade dos visitantes "representa um risco muito sério (...) em relação aos seus direitos de privacidade", acrescentou.

"Google, Apple e Microsoft têm a capacidade incorporada em seus sistemas operacionais de verificar a idade de um usuário no nível do sistema operacional ou do dispositivo", disse Friedman, da ECP.