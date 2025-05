A guerra dos microchips entre China e EUA sob o governo de Trump

Resposta da China

Pequim condena veementemente a política de Washington, acusando-a de "intimidação" e abuso de restrições para "conter" o desenvolvimento do gigante asiático.

Este discurso mostra que a China "não vai desistir facilmente", disse Zhang.

No entanto, acredita que essas restrições prejudicarão significativamente o acesso da Huawei a tecnologias avançadas de fabricantes de chips americanos.

"A rivalidade na inteligência artificial se intensificou e pode complicar futuras negociações" sobre a governança global dessa tecnologia, acrescenta Zhang.

A China já fez progressos impressionantes em IA. No início deste ano, a startup DeepSeek surpreendeu o setor com um chatbot capaz de competir com o desempenho de seus concorrentes americanos, mas a um custo muito menor.