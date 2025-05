Ar condicionado do futuro já existe, e é abastecido com 'refrigerantes sólidos'

O fenômeno é invisível a olho nu, mas estes cristais são compostos de moléculas capazes de girar sobre si mesmas. Quando pressionadas, seu movimento é bloqueado e dissipam sua energia na forma de calor. Liberá-las, ao contrário, faz com que a temperatura ao seu redor diminua. É o chamado "efeito barocalórico".

"A demanda por ar-condicionado vai aumentar consideravelmente em nível mundial até 2050", explica à AFP Cliff Elwell, professor de física das edificações na universidade UCL de Londres, segundo quem os sólidos barocalóricos têm o potencial de serem tão eficazes, ou inclusive mais, do que o gás.

"Mas, qualquer que seja a nova tecnologia lançada finalmente, sempre terá que cumprir com requisitos básicos", como o tamanho do aparelho ou o ruído que produz, para ter alguma chance de entrar em lares e veículos, adverte.

Paralelamente a suas pesquisas em Cambridge, Xavier Moya fundou, em 2019, uma 'startup' (empresa emergente), a Barocal, para aplicar de forma concreta as descobertas de seu grupo de pesquisas.

Do tamanho de uma maleta

A 'startup', na qual emprega agora nove pessoas, está gerando entusiasmo e nos últimos anos arrecadou cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 25,4 milhões, na cotação atual), em particular do Conselho Europeu de Inovação, um programa da UE do qual participa o Reino Unido, e da Breakthrough Energy, uma organização criada pelo bilionário americano Bill Gates.