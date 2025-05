China promete 'medidas firmes' após recomendações dos EUA sobre chips

As novas diretrizes também alertam contra o uso de semicondutores de IA chineses, em particular os chips Ascend da gigante de tecnologia Huawei.

O Ministério do Comércio da China afirmou que as medidas "revelam um típico unilateralismo, misturando intimidação e protecionismo", e prometeu "medidas firmes" de retaliação.

O Departamento do Comércio explicou que a nova política pretende compartilhar a tecnologia de IA americana "com países estrangeiros considerados de confiança no mundo, ao mesmo tempo que impede sua queda nas mãos de adversários".

Ao contrário das restrições anteriores, decretadas pelo governo do democrata Joe Biden, as recomendações não são vinculantes.

As regras recentemente suspensas representavam limites ao comércio de semicondutores com alguns países teoricamente aliados, como México ou Portugal.

A Casa Branca também recebeu pressão de fabricantes americanos, como Nvidia ou AMD, pelo fim das medidas.