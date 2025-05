Após briga com a Apple, Fortnite volta à loja de apps do iPhone nos EUA

O Fortnite é um dos games mais populares do mundo, e tinha 500 milhões de usuários em 2023, segundo a desenvolvedora. O jogo também voltou a estar disponível na Europa para dispositivos com sistema operacional iOS, após ficar inacessível na semana passada em nível global. Na ocasião, a Epic comunicou que o Fortnite ficaria indisponível no mundo inteiro até que a Apple o desbloqueasse.

A Apple não respondeu ao contato feito pela AFP. A Epic e gigantes da tecnologia se enfrentam há anos devido às comissões por downloads de aplicativos nas lojas dos sistemas operacionais da Apple e do Google.

