'IA pode ser muito perigosa': gigantes da tecnologia temem aumento das deepfakes

"Antes, precisavam de 20 horas (de gravação) para recriar sua voz. Hoje, são só cinco segundos", explicou o executivo.

Vários provedores de serviços de informática oferecem a empresas a possibilidade de detectar falsificadores de IA em tempo real, seja em áudio ou vídeo, como são os casos da Reality Defender ou da Intel.

Esta última utiliza para o reconhecimento as mudanças na cor dos vasos sanguíneos faciais (fotopletismografia) em sua ferramenta FakeCatcher, enquanto o Pindrop divide cada segundo de áudio em 8.000 fragmentos e os compara com as características de uma voz humana real.

"É como em qualquer empresa de cibersegurança: tem que se manter atualizada", afirmou Nicos Vekiarides, diretor-executivo da empresa Attestiv. Ele apontou que no início, as imagens de IA podiam ter pessoas com seis dedos, mas com o avanço da tecnologia, é cada vez mais difícil distingui-las a olho nu.

Algumas publicações científicas já puseram em perspectiva a eficácia desses sistemas de detecção, mas vários estudos acadêmicos também destacaram as altas taxas de identificação.