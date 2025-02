FBI diz que hackers apoiados pela Coreia do Norte roubaram R$ 8,7 bi em criptomoedas

O FBI (Polícia Federal dos Estados Unidos) acusou a Coreia do Norte pelo roubo de criptomoedas no valor de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,7 bilhões) na última semana, o maior furto deste tipo de ativo digital na história.

A operadora de criptomoedas Bybit, com sede em Dubai, informou na semana passada que sofreu o roubo de 400.000 unidades da moeda ethereum.

Segundo a empresa, os cibercriminosos burlaram os protocolos de segurança durante uma transação e conseguiram transferir os ativos para um endereço não identificado.