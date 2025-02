Emirados Árabes apostam na IA para acabar com seca persistente

Uma dessas iniciativas é um sistema de IA para aprimorar a semeadura de nuvens, uma técnica que usa aeronaves para jogar sal e outros produtos químicos nas nuvens para aumentar as chuvas.

O sistema "está quase pronto", diz Luca Delle Monache, vice-diretor do Western Center for Weather and Water Extremes (CW3E) da Universidade da Califórnia em San Diego.

"Estamos fazendo os retoques finais", acrescenta.

O cientista reconhece que a IA não é uma "solução milagrosa" para os Emirados Árabes Unidos.

A semeadura de nuvens aumenta o tamanho das gotículas presentes nas nuvens, que então cairão como chuva. Estima-se que isso aumente a precipitação em 10-15%, explica ele.

No entanto, isso só é possível com um tipo específico de nuvens e, se o processo não for feito corretamente, pode ter efeito contrário e impedir a chuva.