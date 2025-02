Meta expõe seus usuários à desinformação, alerta ONG

A nova política de moderação da Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, corre o risco de aumentar a "desinformação e o conteúdo perigoso" nessas duas redes, alertou nesta segunda-feira (24) uma organização não governamental que combate a desinformação online.

De acordo com um estudo do Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH), o abandono do programa de verificação de fatos e dos sistemas de detecção de discurso de ódio pela Meta poderia afetar 97% do seu trabalho como moderador e, assim, se traduzir em uma "onda" de conteúdo nocivo para os usuários da Internet.

A organização chegou a essa conclusão após analisar as mudanças anunciadas pela Meta em 7 de janeiro, incluindo a substituição da verificação de fatos por notas da comunidade e o abandono de suas regras sobre "imigração, identidade de gênero e gênero".