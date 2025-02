Rochas marcianas em meteorito revelam segredo na origem do planeta vermelho

Esta descoberta também é uma indicação clara da antiga presença de água na superfície marciana, pois tais fenômenos são facilitados pela incorporação de água no magma.

Mas como Marte é muito menor que a Terra e armazenou menos calor no início, "sua crosta parou de se renovar muito cedo", explica ela.

Esses granitos marcianos de 4,4 bilhões de anos também lançam luz sobre a evolução geológica inicial do nosso planeta, visto que "não temos acesso a rochas tão antigas na Terra", enfatiza Zanda.

As rochas mais antigas do nosso planeta foram destruídas pelo efeito combinado da erosão e da tectônica de placas: as placas rígidas que se movem pela superfície da Terra, mudando a disposição dos continentes e oceanos.

As únicas testemunhas da existência dos primórdios da Terra são os grãos de zircão que datam de 4,3 bilhões de anos.

Mas "os modelos físicos indicam que Marte e a Terra provavelmente apresentavam condições climáticas muito semelhantes e que os processos geológicos que ocorreram em ambos eram semelhantes. Portanto, podemos pensar que os processos que deram origem aos primeiros continentes terrestres são semelhantes aos que formaram os primeiros granitos marcianos", de acordo com a pesquisadora.