Ingresso esgotado: jovens pagam para entrar em festa que proíbe celular

"Estou feliz em abrir mão disso! É para isso que estou aqui", diz Lois Shafier, 35 anos, jogando o celular no chão na entrada de uma festa no Offline Club, em Londres. Nada de mensagens de texto, nada de rede social, apenas encontros no mundo real.

Os ingressos para essas "desintoxicações digitais" de duas horas estão esgotados. Em meados de fevereiro, a bilheteria estava novamente esgotada, com mais de 150 participantes, a maioria com idade entre 20 e 35 anos.

Eles pagaram 9,50 libras (quase R$ 70) para aproveitar esse tempo sem telefone.