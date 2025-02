Golpistas utilizam IA para enganar aqueles que buscam relacionamento na internet

"Eles os chamam de agentes, mas não são usados para trabalho de atendimento ao cliente. São usados para fraudes de forma automatizada."

Dia de São Valentim

O isolamento e a tristeza que podem acompanhar o clima de inverno no hemisfério norte, junto com a celebração do Dia de São Valentim (Dia dos Namorados), em 14 de fevereiro, são considerados um momento oportuno pelos golpistas.

"Definitivamente vemos um aumento de golpistas se aproveitando dessa solidão no inverno", disse Tobac.

O objetivo principal do golpista é o dinheiro, com a tática de gerar confiança rapidamente e, em seguida, inventar uma razão para pedir dinheiro ou dados pessoais que possam ser usados para acessar contas bancárias, segundo Tobac.

"Ser educadamente paranoico ajuda muito, assim como verificar se as pessoas são realmente quem dizem ser", apontou Tobac.