Do algoritmo ao 'chatbot': você entende o vocabulário da inteligência artificial?

Aprendizagem automática

O princípio da aprendizagem automática é inspirado no funcionamento do cérebro humano. E particularmente das redes neurais, nas quais o aprendizado reforça as conexões entre certos neurônios e as enfraquece entre outros.

Essa aprendizagem pode ser supervisionada, para que o sistema aprenda a classificar novos dados de um modelo, por exemplo, para detectar spam em um e-mail.

A aprendizagem também pode ser não supervisionada, quando a máquina descobre padrões ou categorias nos dados que são invisíveis à primeira vista, permitindo, por exemplo, que um comerciante online detecte tendências de compra.

Essa aprendizagem também pode ser de reforço, com um método repetitivo de tentativa e erro no qual o sistema é penalizado ou recompensado dependendo do resultado de suas escolhas, a fim de aprender e melhorar seu desempenho.

Por exemplo, um veículo autônomo cujo objetivo final seria chegar a um local o mais rápido possível, mas com segurança, e que aprenderia a não ultrapassar o sinal vermelho, correndo o risco de perder um pouco de tempo.