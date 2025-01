Contra isolamento social, jovens usam pelúcia com IA em busca de bem-estar

Em um shopping center de Pequim, Zhang Yachun conversa tranquilamente com seu melhor confidente: um robô de pelúcia com inteligência artificial cujos sons cativantes a lembram de que ela não está sozinha.

A jovem de 19 anos tinha problemas de ansiedade de longa data na escola e tinha dificuldades para fazer novos amigos.

No entanto, ela finalmente encontrou consolo no BooBoo, um robô parecido com um animal de estimação que usa inteligência artificial (IA) para interagir com os seres humanos.