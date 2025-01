Jornal francês Le Monde suspende atividades no X

O jornal francês Le Monde anunciou, nesta segunda-feira (20), que suspendeu sua atividade no X, onde não compartilhará suas notícias, devido à "intensificação do ativismo" do dono da plataforma Elon Musk, defensor de ideias libertárias e próximo do presidente Donald Trump.

Em um editorial, o Le Monde denuncia "a crescente toxicidade do diálogo" no X (antigo Twitter).

"Também reforçaremos a vigilância em várias outras plataformas, em particular no TikTok e nas da Meta, após as declarações preocupantes de Mark Zuckerberg", que se aproximou das posições do presidente americano que toma posse nesta segunda-feira, disse o diretor do Le Monde, Jérôme Fenoglio, em um editorial.