Após The Guardian, jornal espanhol também vai parar de publicar na rede social X

Também explicou que, apesar da decisão editorial, "os jornalistas estarão livres para continuar usando a plataforma dentro das normas de contenção e respeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão que reclama que sejam mantidos em todos os âmbitos".

Em um artigo publicado em seu site, La Vanguardia destaca que a decisão coincide com a nomeação de Elon Musk para codirigir o departamento de "eficiência governamental" no próximo mandato do republicano Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.