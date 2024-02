Rússia lança nave Progress de reabastecimento para ISS

A Rússia lançou nesta quinta-feira (15) uma nave Progress de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional (ISS), um dos poucos projetos Rússia-EUA que prossegue, apesar das tensões entre os dois países com a guerra na Ucrânia.

O foguete Soyuz-2.1a, que transportava a nave Progress MS-26, decolou com sucesso do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, informou a Agência Espacial Russa em seu canal no Telegram, ao divulgar um vídeo do momento.

A nave entrou em órbita com sucesso e tem previsão de acoplamento à estação no sábado (17), segundo a agência.