Pegadas humanas de mais de 100 mil anos são descobertas no Marrocos

Mais de 80 pegadas humanas de cerca de 100 mil anos foram encontradas na costa norte de Marrocos e, de acordo com os pesquisadores, seriam as mais antigas encontradas no norte da África e no sul do Mediterrâneo.

Essas pegadas de Homo sapiens, deixadas por pelo menos cinco indivíduos, incluindo crianças, e reveladas nesta segunda-feira (6) à AFP, foram descobertas em 2022 em Larache, 90 km ao sul da cidade de Tânger, por uma equipe de pesquisadores marroquinos, franceses, espanhóis e alemães.

"Esse grupo de indivíduos atravessava a praia em direção ao mar, provavelmente em busca de comida e conchas marinhas, e provavelmente eram pescadores e coletores", disse à AFP Anass Sedrati, conservador do sítio arqueológico de Lixus-Larache.