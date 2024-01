Estrela que emite fumaça é descoberta na Via Láctea

Um novo tipo de estrela, que permanece silenciosa durante longos períodos de tempo antes de exalar uma nuvem de fumaça, acaba de ser detectada pelos cientistas.

Apelidadas de "velhas fumantes", este tipo de estrela recém-descoberta está localizado no coração da Via Láctea, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira (26) no boletim mensal da Royal Astronomical Society.

São gigantes vermelhas, astros que no final de sua vida adquirem este tamanho e uma baixa temperatura superficial.