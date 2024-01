Descoberta arqueológica reabre debate sobre primeiros habitantes do Brasil

Os trabalhadores mal tinham começado a construção de um novo edifício em São Luís, no Maranhão, quando se depararam com ossos humanos e fragmentos de objetos de cerâmica com as bordas desgastadas pela passagem do tempo.

Eram vestígios de antigos povos que deixaram milhares de artefatos em um local da capital maranhense, cerca de 9.000 anos atrás: um tesouro arqueológico que, segundo os cientistas, poderia reescrever a história da ocupação humana no Brasil.

O arqueólogo principal da escavação, Wellington Lage, revela que não podia imaginar no que estava se metendo quando a construtora MRV contratou sua empresa em 2019 para realizar um estudo preliminar de impacto no local.