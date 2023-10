Eclipse exibe seu 'anel de fogo' no céu do continente americano

Milhões de observadores nos Estados Unidos testemunharam neste sábado (14) um eclipse anular do Sol, com seu característico "anel de fogo", enquanto atravessava o céu do continente americano.

Na sequência, o eclipse pôde ser visto no México e em países das Américas Central e do Sul, passando por países como Colômbia e o norte do Brasil.

Nos Estados Unidos, o eclipse ficou visível pouco depois das 9h locais (13h em Brasília) no estado do Oregon, sobre a costa do Pacífico, e atravessou o país de noroeste a sul, até aparecer quase meia hora depois nos céus do sul do Texas.