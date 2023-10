Amostras do asteroide Bennu contêm carbono e água, essenciais para a vida

- Estudos posteriores -

Até agora, os cientistas não tinham concentrado seus esforços na amostra principal em si, mas nas "partículas adicionais", descritas como pó preto e restos que recobrem o coletor de amostras.

Em outubro de 2020, quando a sonda OSIRIS-REx disparou gás nitrogênio em Bennu para coletar a amostra, uma armadilha destinada a selá-la se abriu com um pedaço de pedra, o que fez com que parte do material mais fino saísse do coletor, sem escapar totalmente. Por fim, mais material chegou à Terra do que o esperado.

Posteriormente, será feita uma inspeção nos restos da amostra.