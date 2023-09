Oceano escondido sob camada de gelo explicaria origem de CO2 em lua de Júpiter

Entretanto, ainda não é possível determinar se este mar oculto tem elementos químicos para sustentar formas de vida.

O CO2, considerado um dos principais componentes da vida, já havia sido detectado anteriormente na superfície deste satélite natural, mas sua origem era desconhecida.

Duas equipes de pesquisadores dos Estados Unidos utilizaram dados do espectro infravermelho do JWST para traçar um mapa do dióxido de carbono na superfície de Europa, e publicaram os resultados em dois estudos separados na revista Science.

A maior quantidade de CO2 foi encontrada em uma superfície de 1.800 quilômetros de extensão, chamada de Tara Regio. Esta é uma região de "terreno caótico", onde a superfície congelada está muito alterada.

Ainda não se sabe com certeza qual fenômeno está por trás deste terreno irregular, mas a teoria é de que a água quente do oceano emerge e derrete o gelo da superfície, que não demora a congelar novamente.

O primeiro estudo utilizou dados do telescópio Webb para determinar se o CO2 pode ter chegado à superfície de outra forma, como o impacto de um meteorito, por exemplo.