A discussão retorna agora porque a proposta chegou à Câmara. No dia em que o projeto foi distribuído para comissões temáticas, a diretora de relações governamentais do YouTube para Américas, Alexandra Veitch, estava no Brasil para conversar com autoridades em Brasília.

A coluna apurou que um dos temas abordados foi a preocupação com o PL 2628/2022. Outro dos tópicos foi a chegada do uso de inteligência artificial para verificar a idade de usuários, ferramenta anunciada pelo CEO do YouTube Neal Mohan em carta divulgada há duas semanas e cujo teor foi adiantado pela coluna. Começará no fim do ano nos Estados Unidos e no começo de 2026 no Brasil.

Fora tudo isso, há no projeto do ECA Digital um dispositivo espinhoso:

Para atender ao princípio da proteção integral, é dever dos produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados ou que possam ser utilizados por crianças e adolescentes proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial

Artigo 16 do PL 2628/2022

Por obrigar a exclusão de vídeos mesmo sem decisão judicial, esse trecho avança sobre o que determina o Marco Civil da Internet, que torna as empresas responsáveis por conteúdo de terceiros apenas se descumprirem ordens da Justiça —muitas delas são para tirar coisas do ar. Para os mais sugestionados, pode significar uma tentativa de censura —ainda que se trate de conteúdo direcionado a crianças. E isso tem um potencial de colocar o Brasil em rota de colisão com a Casa Branca.

Quem acompanha o embate entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e a plataforma Rumble sabe que Donald Trump está disposto a se empenhar pessoalmente. Sinal disso foi o processo de uma empresa do presidente norte-americano contra o magistrado. Outro indicativo foi a decisão de uma comissão de aprovar uma lei para banir do território norte-americano autoridades de outros países consideradas censoras.

Ainda há um longo caminho, tanto no Brasil quanto nos EUA, para as duas propostas viraram lei. Não é improvável, porém, que seus rumos se cruzem e isso possa interferir nos vídeos que tocam no celular do seu filho.