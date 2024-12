Webster2703/Pixabay WhatsApp derrubou 36 contas por minuto durante eleição no Brasil Helton Simões Gomes O WhatsApp derrubou 36 contas por minuto durante o período das eleições municipais deste ano no Brasil. Ao todo, foram ceifadas cerca de 4,8 milhões de perfis no aplicativo de mensagem. A informação consta do relatório de impacto das plataformas da Meta sobre as eleições. Elaborado pela empresa, dona do serviço de bate-papo, o documento foi divulgado pela primeira vez em 2024 para cumprir determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Plataformas de impulsionamento de conteúdo político-eleitoral são obrigadas a relatar o efeito de seus sistemas sobre o pleito. Como Google, Kwai, TikTok e X não permitiram propaganda com esse teor neste ano, a companhia de Mark Zuckerberg foi a única a produzir a análise. Formalmente chamado de "Medidas da Meta para salvaguardar a integridade dos processos eleitorais do Brasil: Revisão pós-eleitoral", o documento saiu na terça-feira (3). A data não parece ser aleatória, afinal é 37 dias após o segundo turno das eleições, mas um dia antes de o STF (Supremo Tribunal Federal) retomar um julgamento sobre a possibilidade de redes sociais e outras plataformas sociais serem responsabilizadas por conteúdo publicado nelas.

Publicidade

O que rolou? O relatório contempla o período entre 1º de agosto a 31 de outubro. Não se encaixa perfeitamente à corrida eleitoral (a propaganda de candidatos começou em 16 de agosto e o último dia de votações foi em 27 de outubro), mas vá lá. Ele mostra que: A Meta removeu mais de 2,9 milhões de posts de Facebook, Instagram e Threads, porque...

... Essas publicações promoviam bullying e assédio (17,5%), discurso de ódio (18,5%) e geravam ou incitavam a violência (64%). As exclusões...

Essas publicações promoviam bullying e assédio (17,5%), discurso de ódio (18,5%) e geravam ou incitavam a violência (64%). As exclusões... ... Ocorreram quase que exclusivamente de forma proativa, ou seja, sem provocação externa, seja feita diretamente por usuários ou por intermédio da Justiça. Por outro lado, ficaram no ar, mas .. .

. ... Foram rotuladas como foco de desinformação outras 8,2 milhões publicações. Quer dizer que: a cada segundo, um post era carimbado como notícia falsa. Segundo a Meta...

Foram rotuladas como foco de desinformação outras 8,2 milhões publicações. Quer dizer que: a cada segundo, um post era carimbado como notícia falsa. Segundo a Meta... ... Mais da metade das pessoas (57%) que estavam para compartilhar esses posts evitaram replicá-los assim que se deram conta de que espalhariam mentiras. Do lado comercial...

Mais da metade das pessoas (57%) que estavam para compartilhar esses posts evitaram replicá-los assim que se deram conta de que espalhariam mentiras. Do lado comercial... ... A Meta foi contratada para veicular 1,7 milhão de anúncios que trataram de assuntos políticos, eleitorais ou sociais. Barrou outros 420 mil, mas, no relatório, não deixa claro os motivos. Outros 43 mil foram removidos por conterem informação falsa. Pela Justiça...

A Meta foi contratada para veicular 1,7 milhão de anúncios que trataram de assuntos políticos, eleitorais ou sociais. Barrou outros 420 mil, mas, no relatório, não deixa claro os motivos. Outros 43 mil foram removidos por conterem informação falsa. Pela Justiça... ... Foram disparadas 3 mil decisões judiciais para restringir conteúdos no Facebook, Instagram e Threads. Já o WhatsApp...

Foram disparadas 3 mil decisões judiciais para restringir conteúdos no Facebook, Instagram e Threads. Já o WhatsApp... ... Foi alvo de 210 pedidos da Justiça Eleitoral para fornecer dados de usuários, enquanto 120 liminares exigiam a restrição de alguma conta no aplicativo. Em paralelo...

... O sistema automatizado do WhatsApp detectou e baniu 4,8 milhões de contas usadas para envio robotizado de mensagem em massa.

Página da Message Flow, idência à da Yacows, empresa proibida pela Justiça de atuar a pedido do WhatsApp Reprodução/MessageFlow.com.br Por que é importante? Estrelas das eleições presidenciais de 2018, vencidas por Jair Bolsonaro, as "máquinas de spam eleitoral" funcionavam no WhatsApp inundando a caixa de mensagens de eleitores brasileiros com propaganda política e toda sorte de fake news. E digo "funcionavam" porque me refiro apenas ao conteúdo eleitoral. Ao que parece, as máquinas continuam ativas. Mas, como toda boa operação inovadora, o cibercrime encontrou outro filão de negócio: o estelionato online. De todo modo, a pressão política fez o sinal de alerta vermelho disparar na Meta, que promoveu uma onda de processos judiciais contra elas e desenhou sistemas automatizados para abater contas impulsionadoras de spam em pleno voo. De toda forma, o resultado está aí: 36 contas removidas por minuto.