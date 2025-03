O que rolou? Enquanto ChatGPT, Dall-E, DeepSeek e Gemini são as caras conhecidas da IA, são os datacenters a infraestrutura de telecomunicação que dá vida e escala a esses serviços. É neles que não só os dados ficam armazenados mas também são processadas as tarefas mais complexas, aquelas que o celular não dá conta. E, por mais que a internet não tenha fronteiras, guardar informações mais próximas de onde elas são consumidas faz diferença na hora de diminuir o tempo de resposta para algumas atividades, como transmissões ao vivo ou cirurgias remotas. A alta demanda é um dos motivos que fazem a indústria brasileira de datacenters tratar o momento atual como uma janela de oportunidades —eu e Diogo Cortiz falamos sobre isso no episódio de Deu Tilt da semana passada. As empresas da área têm capacidade limitada para atender todos os pedidos. Tanto é que: A Elea, dona de nove datacenters, vai destinar quase R$ 1,7 bilhão (US$ 300 milhões) para ampliar suas instalações em São Paulo e transformá-las para a era da IA. Já a...

... Tector possui um cabo submarino ancorado em Fortaleza e um datacenter na cidade. A empresa da V.tal, que comprou os ativos da Oi, reservou R$ 5,7 bilhões (US$ 1 bilhão) para expansão. A primeira nova central de dados, o Mega Lobster, terá capacidade de 200 Megawatts e será inaugurado em São Paulo no segundo semestre. No Rio Grande do Sul...

... A Scala já anunciou uma "cidade dos datacenters". Com investimento inicial de R$ 3 bilhões e capacidade de 54 MW, ficará em Eldorado do Sul. Há a possibilidade de expandir para 4.750 MW, o que consumirá R$ 500 bilhões. No Ceará...

... A Casa dos Ventos, empresa de energia renovável, promete destinar R$ 50 bilhões a um datacenter de 876 MW a ser instalado no Complexo Portuário do Pecém. Também há estrangeiro chegando, pois...

... A alemã DE-CIX, maior operadora de PTT (ponto de troca de tráfego) do mundo, estreou no Brasil nesta semana. E...

... O que ela faz é construir infraestrutura física para a troca de tráfego entre provedores e redes de internet e plataformas de conteúdo. Os dois pontos de interconexão, no Rio e em São Paulo, ficarão nos datacenters de Elean, Ascenty e Equinix. Mal comparando...

... Um PTT funciona como um aeroporto de grandes dimensões, com voo direto entre terminais menores e possibilidade de viagem para a Europa, lar da DE-CIX. Só que...

... Substitua os passageiros por dados, que saem de uma rede e caminham para outra, e pense nos aviões como porteiros entre essas redes. A DE-CIX possui quatro desses "aeroportos" (Nova York, Lisboa, Madri e Frankfurt). Esses "voos diretos"...

? Reduzem a latência, o tempo de resposta para uma aplicação retornar com o conteúdo acionado pelo usuário. Ainda que a velocidade da conexão seja estupenda, se a latência for alta, a experiência de algumas atividades pode ser arruinada, como os vídeos ao vivo ou os games online, ou significar a vida e morte, como as decisões de um carro autônomo ou cirurgias remotas. Em sua passagem por São Paulo...

... Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, comentou que a latência da Netflix, por exemplo, é de 65 milissegundos. Ok para filmes e séries, mas reprovável para uma luta ao vivo do Mike Tyson -o ideal seriam 25 ms. Como serviços da internet buscam replicar interações das pessoas com o mundo real, o alvo, diz ele, deve ser latência de 1 ms. Sem os tais "voos direitos" fica difícil, pois...

... Os dados saem do seu celular e precisam pegar diversas rotas até chegar ao destino final antes de voltar ao seu aparelho.