Divulgação/Roblox Roblox, febre entre crianças, faz IA caçar predadores em games milionários Helton Simões Gomes A Roblox se tornou tudo o que o Facebook sonhava quando adotou Meta como nome: uma plataforma digital habitada por um público fiel, em crescimento, engajado e que já não distingue entre o físico e o virtual, e coalhada de empresas oferecendo produtos como se fossem parte da paisagem. Um lugar onde todos compram sem muita força a ideia de metaverso ao abrigar jogos lucrando milhões de dólares diariamente e itens para personagens existentes só na internet rendendo R$ 400 mil a um brasileiro. Ainda que seja uma vitrine de games online e não uma rede social, a Roblox possui elementos do império de Mark Zuckerberg. Tanto que alguns jogadores se encontram nas experiências apenas para papear. Mas a similaridade para por aí, já que a companhia admite a presença de crianças —muitas delas: metade dos norte-americanos menores de 16 anos está por lá; com 2,7 milhões de jogadores, o Brasil é um dos mercados prioritários da plataforma. Só que, no momento em que ultrapassa os 110 milhões de usuários, a plataforma de jogos enfrenta muitas das dores do crescimento já vividas por outras colegas mais conhecidas. Mas tenta adotar postura distinta: enquanto se prepara para fazer uma verificação etária em massa, cria soluções internas de segurança com inteligência artificial que dá de graça a plataformas que queiram usá-las. Isso reduz, mas não acaba, admite a empresa, com as denúncias da presença de predadores sexuais e bullying.

'99 Noites na Floresta', jogo da Roblox Divulgação/Roblox 99 Noites na Floresta Repleta de jogos com gráficos pouco sofisticados, a Roblox atrai crianças justamente pela simplicidade. Não é preciso aprender comandos e dinâmicas muito complexas para fazer parte da brincadeira. Muitas delas se sentem tão imersas que já não se apresentam pelo nome, mas pelo apelido que adotam na plataforma. Também conta a favor a onipresença da plataforma, disponível em celulares, consoles famosos como Xbox e Playstation e PC. Fora jogadores, o ecossistema da plataforma é composto por desenvolvedores de games, estúdios de tamanhos variados e criadores de itens digitais. Boa parte deles bastante jovem -tanto que suscita discussões trabalho infantil. Um dos sucessos da temporada é "99 Noites na Floresta", um jogo-enigma cujo objetivo é descobrir com outros jogadores o que se passou em um bosque —e sobreviver a isso. Um dos criadores é Alec Kieft, de 27 anos. Conhecido como Cracky4, ele começou a fazer games para a Roblox aos 16, justamente porque era fácil. Quando projeto um jogo, quero que as coisas sejam excessivamente simplificadas. E isso não é apenas para os mais jovens. Mesmo para um público mais velho, as coisas serem diretas e intuitivas

Alec Kieft, criador de "99 Noites na Florest" Outro hit do ano é "Crescer um Jardim" (Grow a Garden). Feito por um adolescente de 16 anos, conhecido só pelo nome de seu avatar BMWLux, bateu o recorde de jogadores simultâneos de "Fortnite" (15,3 milhões) ao reunir 16,4 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Com nome auto explicativo (você tem que criar e cuidar de um jardim) e com pinta de "revival" do Farmville, que rodava no Facebook, o título é símbolo do que rola no Roblox. Nem bem chegou à plataforma (tinha só mil usuários), e o estúdio neozelandês Spliting Point viu potencial nele e o comprou. Janzen Madsen, dono da empresa e conhecido como Jandel, conta que até nutria alguma expectativa em relação ao jogo feito em uma semana, mas não tanta.

Eu sabia que 'Grow a Garden' poderia atingir 100 mil jogadores simultâneos, talvez até 1 milhão. Mas 23 milhões é obviamente insano Janzen "Jandel" Madsen dono do game 'Grow a Garden', da Roblox

Personagens dos jogos da Voldex, na Roblox Divulgação/Voldex Dinheiro de CEO de empresa grande Games consolidados também são alvo de outros estúdios, que pagam caro por eles. Fundada em 2015 para manter servidores de jogos no Minecraft, a Voldex abandonou a plataforma da Microsoft e hoje atua adquirindo e ampliando games na Roblox. Mira só aqueles que integram o top 20 em receita, possuem jogadores fiéis, mas ainda podem crescer. A gente decidiu sair do 'Minecraft', do 'Fortnite' e focar no Roblox porque é a plataforma que mais cresce no mundo de games e a que mais beneficia os desenvolvedores em geral

Leonardo Vasques, brasileiro e engenheiro de software da Voldex Caio Cabral, outro brasileiro na plataforma, é pioneiro na criação de itens. De Realengo, no Rio, ele trabalhava na Caixa Econômica Federal quando começou a fazer acessórios em 3D para avatares em 2016. Os pais só deixaram de suspeitar que o filho enfurnado no quarto com a cara enfiada no PC não estava metido em coisa errada quando o primeiro pagamento veio (R$ 8 mil) e ele passou a dar entrevistas e palestras. Seu item de maior sucesso foi um óculos. Vendeu 3 milhões deles e faturou cerca de R$ 400 mil. Ele evita revelar quanto ganha hoje, mas diz já ter ganhado muita grana quando era um dos poucos designers autorizados na plataforma.

Era dinheiro de CEO de empresa gigante. Por mês, era de R$ 100 mil pra cima. Agora que abriu para todo mundo, eu fui rebaixado da Série A para a Série D Caio Cabral designer 3D e criador de itens digitais da Roblox

David Baszuck, fundador e CEO da Roblox Divulgação/Roblox A segurança vem da IA Por trás dos negócios no Roblox, está o Robux. A moeda digital compra itens e melhorias nos jogos, mas pode virar dinheiro de verdade. Durante a RDC (Conferência para Desenvolvedores) em San Jose, na Califórnia, realizada no começo de setembro, o anúncio do aumento da taxa de retorno foi um dos momentos de maior euforia: o valor de 100 mil Robux passou de US$ 350 para US$ 380. Segundo a empresa, US$ 1 bilhão foi distribuído dessa forma no ano passado. Mantém os criadores felizes é crucial para os planos da Roblox de atingir 10% do faturamento total da indústria de games. Outra das novidades anunciadas pelo CEO David Baszuck é o uso de inteligência artificial generativa para criar itens no meio do jogo e para dar aos desenvolvedores o poder de encurtar o trabalho. Só que outras modalidades dessa tecnologia são essenciais para o Roblox funcionar, diz Anupan Singh, vice-presidente de engenharia da empresa. Principalmente na moderação de conteúdo, afinal, é com ela que a companhia: Traduz mensagens de texto e de áudio trocadas pelos jogadores de diferentes países;

Filtra 8 bilhões de mensagens escritas e faladas por dia para censurar trechos que indiquem bullying, compartilhamento de dados pessoais e conversas impróprias;

Analisa a conversa para diferenciar um tratamento potencialmente agressivo de uma troca um pouco mais intensa entre amigos. Você deve pensar no nosso grupo de segurança como um grupo de inteligência artificial, porque a maioria do trabalho é feita por IA

Anupan Singh

Moderar esse volume de dados em tempo real exige analisar o conteúdo centenas de milhares de vezes por segundo. Há muita IA por trás. LLMs (Grandes Modelos de Linguagem) são incríveis, mas incrivelmente lentos e não escalam para o que fazemos. Eles também não levam em conta a forma como as pessoas falam, por que, no Roblox, é como se tivessem criado uma linguagem própria Matt Kaufman chefe de segurança da Roblox

Moments, da Roblox Divulgação/Roblox IA por toda parte O uso de IA é tão intenso que já consome boa parte da capacidade de processamento da Roblox. Não à toa, o data center no Brasil foi inaugurado em setembro para melhorar a experiência de jogo no país. A IA acompanha toda a trajetória de um jogador. Assim que ele entra na plataforma, 400 modelos passam a rodar. A pressão da tecnologia exercida sobre a infraestrutura é levada em conta hora do lançamento de novas funções. Durante a RDC, a companhia apresentou o "Moments", uma espécie de Reels com restrições. Só imagens dos jogos podem ser compartilhadas, não é possível comentar, replicar ou reunir os vídeos em um perfil dentro do Roblox. Tudo porque a empresa não quer ser vista como uma rede social e quer avaliar o tamanho do esforço que será vigiar com IA as interações resultantes.

Divulgação/Roblox Quantos anos você tem? Moderação é outro assunto sensível, porque o Roblox está nos holofotes devido à ação de predadores sexuais e casos de bullying -os pais de um adolescente que se suicidou após anos de abusos verbais processaram a plataforma e o Discord. Menores de todas as idades são permitidos na plataforma, mas há restrições. Não podem compartilhar fotos e vídeos dos celulares. A interação entre eles e adultos é proibida —a conversa só é permitida se ficar provado que se conhecem no mundo real; para isso, precisam, por exemplo, compartilhar a lista de contatos de seus celulares. E há games que, dependendo da faixa etária, não podem ser jogados por eles. Só que, com uma exceção ou outra, a verificação etária é feita por autodeclaração. Para driblar os relatos falsos, a Roblox vai conduzir até o fim do ano um processo massivo de estimativa de idade. O usuário terá de enviar um vídeo de seu rosto movendo a cabeça, parecido com o processo para abrir conta em banco no Brasil. O objetivo é detectar que se trata de uma pessoa real, não uma foto, e definir a idade aproximada a partir dos detalhes faciais. O procedimento valerá para países onde menores não puderem enviar documentos oficiais. Obrigar plataformas digitais a identificar a idade de seus usuários no Brasil é uma das exigências do ECA Digital. A lei sancionada há duas semanas pelo presidente Lula começa a valer dentro de seis meses.

Preferimos que a atividade aconteça no Roblox, onde podemos implementar todos esses recursos de segurança, em vez de desligar algo e fazer esse uso ir para outro lugar onde as pessoas fecham os olhos Matt Kaufman chefe de segurança da Roblox

Divulgação/Roblox Corporation Os vigilantes da Roblox Uma das polêmicas recentes envolvendo o Roblox foi a expulsão do youtuber Schlep, que caçava predadores sexuais para denunciá-los à polícia. Para Kaufmann, o criador de conteúdo tinha as intenções certas, mas agia de maneira inapropriada. "O problema com vigilantes é que, mesmo que tenham as melhores intenções, eles podem violar nossas políticas (como direcionar usuários para comunicação fora da plataforma, mentir sobre a idade ou insinuar atividade violadora). Se estiverem violando nossas políticas, não podemos permitir que isso continue, porque normaliza o comportamento." Segundo o executivo, a própria plataforma procura ativamente aliciadores e violadores e os denuncia às autoridades. Usa um sistema de IA chamado Sentinela, que tem o código liberado para outras empresas usarem. Algumas já o adotaram, mas Kaufmann não diz quais. Só neste ano, 23 mil ocorrências desse tipo foram comunicadas ao NCMEC (Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, na sigla em inglês), órgão dos EUA que subsidia com informações polícias do mundo, como a PF no Brasil.

Só gostaria que tivessem em mente que esse número é de 23 mil em um universo de 110 milhões de pessoas ativas na plataforma todos os dias. O número pode ser grande, mas como porcentagem, é muito, muito pequeno Matt Kaufman chefe de segurança da Roblox