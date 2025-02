A estratégia do governo Lula é tentar aproximar a população a esses temas aparentemente distantes do cotidiano e considerados muito técnicos, comenta uma pessoa com interlocução junto ao governo e a par do assunto. Em vez de regras para redes sociais, falar em como essas plataformas têm o dever de cuidar do bem-estar e da saúde mental de crianças e adolescentes. Em vez de cibercriminosos e ataques de negação de domínio, falar em proteção contra fraudes digitais, como os golpes que miram o Pix. Quem vai ser contra tornar um ambiente mais seguro para crianças, adolescentes, famílias e pessoas que sofrem golpes?

Interlocutora do governo Lula No ano passado, funcionou. Às vésperas de o PL da IA ir à votação no Senado, onde foi aprovado, bolsonaristas puxaram o freio de mão por encararem como possibilidade de censura, uma afronta à liberdade de expressão a presença do conceito "integridade da informação". A gritaria se dissipou, até porque o ponto focal, inflado pelo lobby das grandes plataformas, era a remuneração da IA. A expressão ficou e, mesmo cismados, alguns bolsonaristas apoiaram o projeto. Foi o caso de Damares Alves (Republicanos-DF). O apoio dela veio após uma articulação para incluir dois pontos ao texto. Na primeira, passou a considerar como IAs de risco excessivo, ou seja proibidas, aquelas que produzem ou disseminam material relacionado a abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A segunda considerou como de alto risco as IAs que impactam negativamente o desenvolvimento e a integridade física, psíquica e moral do público infantojuvenil —sistemas classificados assim precisam cumprir uma série de obrigações. Perdemos um menino recentemente, um adolescente, que estava conversando com a inteligência artificial e esta induziu ele ao suicídio. Estou vendo outras tragédias já com o uso de IA que têm alcançado a infância

Damares Alves Ela comenta o caso do jovem norte-americano que foi seduzido por um personagem da plataforma Character.AI, criada por um engenheiro brasileiro e com forte ligação com o Google. Esse projeto é para lá de indigesto para as Big Tech. Elas possuem sérias restrições à ideia de pagar os donos dos dados usados para treinar IAs e questionam como isso seria feito na prática.