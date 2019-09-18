Apesar das movimentações, não é toda empresa que transforma intenções e ações em resultados. Aquelas que não se dão tão bem escorregam em três pontos, conta o vice-presidente da IBM: 1) Foco excessivo na tecnologia, mas sem conectá-la ao negócio: muitas entram de cabeça na jornada de IA, a ponto de experimentar todas as possibilidades da tecnologia. Viram experts, apostam na "fetichização da tecnologia", mas dificilmente direcionam todo esse conhecimento para áreas do negócio. Esse fenômeno também se manifesta entre as empresas que usam a IA apenas para tarefas operacionais ou para ajustar gargalos. A sensação pode até ser a de que estão avançando, mas, se compararem com concorrentes, verão que estão se movendo em velocidade menor que a deles, diz o vice-presidente da IBM. podem ter a falsa impressão de que estão avançando. O real impacto que a IA pode trazer está na transformação dos modelos de negócio, na ampliação da relação com os clientes, na melhora da eficiência da operação.

Joaquim Campos 2) Ausência de governança adequada: enfrentam problemas as empresas que implementam IA sem antes estabelecer princípios de governança, ou seja, estabelecer os limites da atuação da máquina e prever os fluxos da operação quando ela não possuir a resposta ou não tiver capacidade técnica para executar uma ação. Ferramentas de IA que rodam sem essa camada são uma dor de cabeça particular em interações com o público, pois viram uma avenida aberta para crises reputacionais (e se seu robô virar um misógino?), danos ao negócio (lembra do bot de companhia aérea que deu um desconto inexistente a um passageiro?) ou ações de cibercriminosos. As regras de governança valem também para os humanos, pois implicam em ditar o que os funcionários podem ou não fazer dependendo da ferramenta com que estão trabalhando. Ninguém quer ver informações sigilosas serem submetidas a um chatbot público, que as usará em seu treinamento para usar em suas respostas futuras, talvez para uma empresa concorrente. 3) Medo de utilizar informações do negócio com a IA: uma vez que as políticas de governança estão implementadas, faz pouco sentido não fazer a IA conhecer os processos da empresa para a qual vai trabalhar. E isso ocorre por meio dos dados gerados pela companhia. Campos, da IBM, explica que isso ocorre por dois motivos. Ou há receio de submeter à IA o conhecimento inerente ao negócio porque a companhia tem plena consciência de que não está com a casa em ordem quando o papo é governança de dados. Ou falta capacidade técnica de realizar a integração, seja porque as informações não estão estruturadas ou estão pulverizadas em vários lugares. Segundo os CEOs latino-americanos, apenas 1% das empresas já tomaram o passo de plugar os dados corporativos às ferramentas de IA