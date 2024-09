O que rolou Bloqueado em todo o Brasil desde 30 de agosto, o X subitamente voltou a funcionar na manhã de quarta (18), porque: Os gestores da rede social tiraram seu endereço de tráfego da infraestrutura da empresa e o moveram para os servidores da Cloudflare. Isso fez com que...

... O site ficasse "escondido" atrás da infraestrutura da Cloudfare, de modo que o bloqueio feito por provedores brasileiros não o alcançasse. Com isso...

... O X passou ser acessível até das dependências do STF. Só que...

... Mover o domínio de uma plataforma alvo de ação judicial é artimanha típica de criminosos, bastante usada por piratas do streaming. Por isso...

... A Anatel usou as mesmas armas que adota no combate a esses grupos: bloqueio dinâmico de IPs. No passado, ordens judiciais miravam apenas um endereço. Ao perceberem a derrubada do site, os piratas migravam o sistema para outro servidor e restabeleciam o serviço. No entanto...

... As autoridades brasileiras passaram a acompanhar o caminho do IP pelos diversos servidores internet afora para bloquear o site a cada novo restabelecimento. Isso foi feito na quinta. Não tenha dúvida que dá para fazer. É trabalhoso, coloca uma carga nas mais de 20 mil prestadoras que têm no país. É indesejável, mas, diante da ordem do Supremo, nem a gente nem os prestadores temos opção. Tem que fazer

Dirigente da Anatel ... Foi ainda mais trabalhoso devido à forma como empresas como a Cloudflare operam. As CDNs (sigla em inglês para rede de entrega de conteúdo) fazem uma espécie de túnel entre o servidor de seus clientes e o restante dos usuários, de modo que o endereço de tráfego observado seja o dela...

... Como há vários serviços abaixo do guarda-chuva da CDN, vida de quem quer bloquear apenas um dos clientes dela fica difícil. Para isso...

... A Anatel contou com a ajuda da Cloudflare --que desconhecia ter sido contratada pelo X. Ela aplicou um filtro em sua base para identificar quais eram os endereços usados pelo ex-Twitter...

... A situação foi encerrada, quando, já na noite desta quinta, o X retirou seu serviço da Cloudflare.