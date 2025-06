Mesmo com todos os esforços, a experiência é "próxima do normal", admite a Huawei. Quem se acostumou com as últimas gerações de smartphone vai encontrar lacunas como as ausências de serviços com inteligência artificial generativa nas fotos ou na produção de texto e de aplicativos famosos na loja —interessados nesses serviços precisam recorrer a métodos alternativos.

Usuários podem instalar apps em seus celulares. Isso ajuda demais a Huawei, pois permite promover uma experiência próxima do normal aos usuários

Carlos Morales

Outra dificuldade a ser enfrentada pela Huawei é o segmento de aparelhos que ela escolheu em seu retorno. Há menos concorrentes, claro. Dos mais de 10 fabricantes operando no país, cai para três os que atuam com dobráveis: Motorola, Samsung e a recém-chegada Honor. Ainda que analistas vejam potencial de crescimento, estes smartphones respondem só por 0,1% das vendas no Brasil.

As pessoas estão começando a mudar a percepção sobre os dobráveis. Eles não são mais vistos só como aparelhos frágeis ou meramente adaptados. Agora, são vistos como alternativa real para o dia a dia

Carlos Morales

A Huawei compara os smartphones dobráveis aos PCs, que mantêm um certo ritmo de venda a despeito de terem a morte decretada várias vezes. Fora isso, a empresa vê o retorno como o início da construção de sua marca no país. Um celular que se dobra em três partes é uma vitrine e tanto, mas, vendido por R$ 33 mil, pode não passar disso. Até por isso, a chinesa não descarta trazer ao Brasil seus celulares menos espetaculares.