Laboratório do Instituto Eldorado; organização é uma das credenciadas pela Anatel para testar e certificar aparelhos capazes de emitir radiofrequência Divulgação/Instituto Eldorado Americanos reclamam do Brasil por trava a teles imposta pelos EUA Helton Simões Gomes Empresas americanas reclamaram para a Casa Branca que o Brasil impede o acesso delas ao mercado brasileiro. Em carta endereçada ao Escritório de Comércio da Casa Branca (USTR, sigla em inglês) e obtida pelo colunista do UOL Jamil Chade, a Câmara de Comércio dos EUA afirmou que órgãos brasileiros impõem várias medidas para complicar a vida de companhias do país. A intenção é abastecer Donald Trump com ideias, já que o presidente norte-americano promete retribuir com taxas e mais taxas os países que tratem produtos americanos injustamente. A carta esmiuçou as supostas barreiras impostas destinadas a vários setores, incluindo as telecomunicações. Ao menos neste quesito, as empresas deveriam direcionar a gritaria ao próprio governo dos Estados Unidos, que trava há anos o avanço de um acordo com autoridades brasileiras.

O que rolou? Com 3 milhões de associados, a Câmara de Comércio dos EUA acusou o Brasil de impor "inúmeras exigências regulatórias onerosas às empresas que operam no setor de telecomunicações". Debaixo do discurso forte, a organização mira um processo específico: Ela reclama dos testes de homologação, necessários para qualquer eletrônico emissor de radiofrequência ter a circulação autorizada no Brasil. Acontece que...

Por que é importante A Anatel até aceita que testes sejam feitos em outros lugares, desde que o Brasil tenha com o país estrangeiro o chamado Acordo de Reconhecimento Mútuo. Essa, aliás, é orientação tanto da UIT (União Internacional de Telecomunicações) quanto da Citel (Comissão Interamericana de Telecomunicações). Mas são os Estados Unidos que travam as discussões, afirma Carlos Manuel Baigorri, presidente da Anatel. Já ocorreram encontros, que não caminharam, com a Comissão Federal de Comunicação dos EUA (FCC, na sigla em inglês). Com sede em Washington, capital dos EUA, e integrado por todas as Big Tech, o Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação (ITI, na sigla em inglês) concorda. O Brasil sempre defendeu um acordo de reconhecimento mútuo, mas o governo americano nunca aceitou. Quer que a gente reconheça a certificação deles, mas não querem reconhecer a nossa. Se for recíproco, topamos na hora

Carlos Manuel Baigorri, presidente da Anatel Ainda que prevejam reciprocidade de tratamento e isonomia entre os assinantes, os acordos abrem espaço para os testes manterem o interesse nacional de cada país. Com isso, é possível configurar as avaliações para contemplarem as políticas públicas de ambos os lados, como programas de segurança cibernética, de desenvolvimento tecnológico e implementação de novas tecnologias.

Não é bem assim, mas tá quase lá Para a Câmara de Comércio dos EUA, o Brasil deveria estar alinhado aos compromissos firmados com a OMC (Organização Mundial do Comércio), como o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio que exige que as regulamentações técnicas não criem obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Essas barreiras regulatórias criam obstáculos desnecessários à entrada no mercado, atrasam o tempo de colocação dos produtos dos EUA no mercado e aumentam os custos para as empresas que exportam para o Brasil

Câmara de Comércio dos EUA Para Baigorri, os EUA teriam mesmo muito a ganhar caso aceitassem os testes brasileiros. Segundo ele, empresas americanas já relataram que as avaliações feitas no Brasil são mais baratas e rápidos do que as norte-americanas. O Brasil, acrescenta, também sairia ganhando, pois um acordo de reconhecimento mútuo abriria o mercado norte-americano aos laboratórios brasileiros.

