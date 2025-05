No alvo, Caiado coloca a transformação de Goiás em um polo nacional e internacional de IA. Para isso, combina a retomada de uma rara liderança tecnológica nacional, esquecida com o passar dos tempos, com a aposta nos profissionais do futuro por meio da educação. É por isso que: O software livre, uma modalidade em que o Brasil já foi expoente, volta a ser protagonista. Goiás dará preferência a modelos abertos de IA nas contratações públicas e até em programas de incentivo. Na era da IA, o conflito "open source X software proprietário" não só é revivido, como é transportado para o centro das quizilas atuais: o comportamento da IA. Acontece que...

... As IAs abertas permitem um vislumbre de suas entranhas de modo a conseguirmos entender e mensurar, em certa medida, por que os robôs agem daquele jeito e até reorientar algumas de suas premissas. Além disso...

... A IA entrará no currículo escolar das instituições públicas de Goiás e vai virar uma linha da capacitação técnica a partir do Ensino Médio e por meio do Sistema S. A lei prevê ainda preparação de empreendedores e requalificação para profissionais cujas ocupações foram afetadas pela automação da IA. Há ainda...

... A previsão de levar IA para a saúde (vigilância epidemiológica e sanitária, distribuição de medicamentos, consultas, exames e diagnóstico) e o agro (o programa "IA no Campo - Agro-Tech Aberta Global" vai impulsionar startups e institutos de pesquisa a criar ferramentas para agropecuária sustentável). Já...

... Do lado da experimentação, a lei prevê a criação do Centro Estadual de Computação Aberta e Inteligência Artificial, para estudantes, pesquisadores e startupeiros treinarem e criarem IA aberta de forma gratuita e o estabelecimento de sandboxes públicas, ambientes controlados para extrapolar as possibilidades de uma ferramenta antes de levá-la a público. Do lado da tecnologia raiz...

... Goiás mira o futuro ao estipular uma regulação de agentes autônomos de IA e mira uma necessidade básica dos dias atuais com a atração de data centers. Há a previsão de incentivos fiscais e creditícios, simplificação de procedimentos administrativos e regulatórios, indicação de zonas prioritárias (com base em disponibilidade energética, segurança hídrica e conectividade) e a integração a outras políticas regionais de inovação. Vale lembrar que...

... O governo federal está para tirar do papel um Plano Nacional de Data Center, que vai desonerar os investimentos para construção das centrais de dados e a importação de equipamentos para elas. De volta a Goiás...

... O estado pretende garimpar relevância internacional por meio de acordos bilaterais de cooperação tecnológica, intercâmbio científico, atração de investimento externo para infraestrutura e abrindo as portas do mundo para empresas goianas. E...

... No centro dessa estratégia, estará o NEI-IA (Núcleo de Ética e Inovação em Inteligência Artificial). Compostos por representantes do governo, da sociedade civil, da UFG e de empresas da área, o grupo atuará em todas as etapas da implantação da IA no estado, da proposta e acompanhamento de sandboxes até a recomendação de investimento aos órgãos públicos goianos.