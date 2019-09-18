|
|Sexta-feira, 29/08/2025
Em 5 anos, energia gasta por data centers do Brasil igualará consumo de SP
Helton Simões Gomes
Data centers são cruciais para o avanço da inteligência artificial e para a transformação digital que transporta todos os segmentos da economia para a internet, do varejo à mineração.
Só que essas instalações consomem quantidades consideráveis de recursos naturais, o que preocupa quem está de olho na transição energética e na mudança climática.
Até agora, havia poucos dados para dar uma dimensão da real situação brasileira. Um estudo da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) divulgado nesta sexta (29) muda esse panorama.
Segundo o documento, os data centers do Brasil consomem 11,3 terawatt-hora, o suficiente para abastecer Guarulhos (SP) por três anos —e olha que estamos falando da terceira maior consumidora de energia do Estado de São Paulo e onde moram 1,3 milhão de pessoas.
Em cinco anos, a voracidade energética dessas máquinas vai crescer a ponto de elas abocanharem 27 TWh, o mesmo que a cidade de São Paulo gasta atualmente.
Hoje, o setor de metalurgia consome o equivalente a quase três cidades de São Paulo. O setor de papel e celulose consome um pouco mais: quase uma cidade e meia. O setor de alimentos e bebidas consome quase uma cidade e meia de São Paulo. E eu te pergunto: nós nos preocupamos com isso? Dizemos que a gente tem de parar de fazer papel, celulose, alimentos e bebidas? Para se desenvolver, o país precisa criar indústrias, que vão consumir energia. Hoje, a indústria que o país precisa e da qual a gente é dependente do exterior é o processamento de dados. E ela precisa de energia.
Affonso Nina
presidente da Brasscom
Na semana passada, Nina adiantou alguns detalhes do estudo durante entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.
Agora, com a pesquisa publicada na íntegra, é possível saber que:
Os data centers consumiram 1,7% da eletricidade do Brasil em 2024. Com isso...
... Ficaram abaixo de outros setores econômicos, como metalurgia (9,2%), agropecuária (5,3%), alimentos e bebidas (5%), papel e celulose (4,1%) e química (3,6%), mas acima dos transportes (0,3%). A título de comparação…
… As residências foram responsáveis por 28,2% do total e o setor público por 7,4%. É bom notar que...
... Em uma central de dados, a energia é essencial para manter servidores rodando --se desligarem, algum serviço online cai-- e refrigeradores operando. E...
... A água é outro elemento crucial para nenhum computador derreter, o que faz do boleto enviado pela empresa de abastecimento um elemento crítico para a operação. E, segundo o estudo...
... O consumo de água da infraestrutura de processamento de dados brasileira foi de 0,003% do total em 2022, bem abaixo de outras áreas, como agricultura irrigada (53%), abastecimento humano (24%), abastecimento animal (8,2%), termelétricas (4,1%), produtos alimentícios (3,8%), petróleo e gás (1,5%), papel e celulose (1,3%), mineração (1,3%), metalurgia (0,5%) e produtos químicos (0,3%). Para o futuro...
... A Brasscom projeta que os data centers sejam responsáveis por 3,6% do gasto de eletricidade no país em 2029. E que o consumo ... O estudo da associação traça um perfil dos data centers no Brasil: a eficiência energética deles subiu 10%, enquanto processadores e refrigeradores melhoraram para permitir que a temperatura, gélida em outros tempos (de 14°C a 16°C), possa atingir os 27°C. Além disso...
... Oito a cada dez dessas centrais são resfriadas em circuito fechado (a água entra uma vez e é reutilizada) com tecnologia de condensação de ar (o calor é transferido da máquina para o ar via serpentinas e ventiladores, os dry coolers). O detalhe é que...
... Para cada Megawatt, um desses data centers precisa de 23 mil litros de água. Um caminhão-pipa dos grandes, daqueles que transportam 30 mil litros, precisaria fazer sete viagens e meia para abastecer uma central de 10 MW.
23 mil litros são o que 150 pessoas consomem em um dia. É algo como 40 ou 50 famílias. Para um data center de 10 MW, é só multiplicar por dez. Ou seja, se você instalou numa cidade um data center que vai durar anos, ele vai consumir só o que 50 famílias bebem durante 10 dias.
Affonso Nina
O Brasil não é uma potência quando o assunto é data center. Tanto é que, segundo estimativas da indústria, 60% dos processamentos de dados demandados por brasileiros são feitos em servidores no exterior. O cálculo considera desde as inferências de chatbots de IA até algumas operações realizadas na nuvem computacional.
Diante desse cenário, a conclusão de que o parque instalado consome 1,7% de toda energia brasileira pode assustar algumas pessoas. A intenção da Brasscom, no entanto, é que os dados ajudem a discussão ser mais factível.
Existe uma preocupação legítima do cidadão sobre sustentabilidade. A gente da Brasscom tem visto muitas considerações a respeito dos data centers (…) Quando a gente fala que eles consomem muita [energia] ou pouca [água], o ponto aqui é que precisa quantificar. 'Muito' e 'pouco' são termos subjetivos. Pensamos em colocar [esse consumo em] números sem entrar no mérito.
Affonso Nina
Fora isso, o estudo atirou no que viu, mas acertou no que não viu.
Para realizá-lo, a Brasscom consultou suas empresas associadas, que relataram instalações em andamento e seus projetos futuros. Entre as integrantes, há desde big techs, como Amazon e Microsoft, até donas de centrais de dados, como Ascenty, Equinix, Elea e Scala.
Com isso e com o auxílio da ABDC (Associação Brasileira de Data Centers), a entidade mensurou a capacidade instalada no Brasil hoje e fez uma projeção para os próximos anos.
Os números, mais realistas, diferem dos divulgados pelo Ministério de Minas e Energia. Com base em solicitações de conexão à rede de energia, muitas vezes sobrepostas, a pasta já informou que a demanda de data centers poderia chegar a 13,2 GW em 2035.
Ainda que não vá tão longe, a projeção da Brasscom mostra números bem distantes disso:
Capacidade de data centers no Brasil, em Megawat (MW):
- 2019: 281
- 2020: 335
- 2021: 336
- 2022: 465
- 2023: 558
- 2024: 843
- 2025: 1.063 (projetada)
- 2026: 1.340 (projetada)
- 2027: 1.625 (projetada)
- 2028: 1.940 (projetada)
- 2029: 2.192 (projetada)
- 2030: 2.692 (projetada)
- 2031: 3.144 (projetada)
Não é bem assim, mas tá quase lá
Muita gente fica assustada com os data centers, ainda mais quando olha para a situação dos Estados Unidos. Por lá, o impacto tem sido brutal, tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos.
Há relatos de torneiras secas em áreas próximas a grandes instalações. Há dois anos, uma concessionária de energia que atende o estado da Virgínia informou que não conseguiria fornecer eletricidade a todos os projetos. A região é conhecida como "Beco dos Data Center" e concentra 35% de todos os centros de dados do mundo.
"O Brasil não é os Estados Unidos. 87% da nossa matriz [energética] é limpa e renovável. Nos EUA, não. Lá, esse número está na faixa de 20%, 30%, o que significa que a maior parte da energia é gerada por termelétricas, que consomem água e expelem vapor de água quente no ambiente. Por isso, a informação é importante. Essa relação com os EUA tem que levar isso em conta, senão estaremos comparando banana com maçã aqui", comenta Nina.
