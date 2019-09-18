Sexta-feira, 29/08/2025 Em 5 anos, energia gasta por data centers do Brasil igualará consumo de SP Helton Simões Gomes Data centers são cruciais para o avanço da inteligência artificial e para a transformação digital que transporta todos os segmentos da economia para a internet, do varejo à mineração. Só que essas instalações consomem quantidades consideráveis de recursos naturais, o que preocupa quem está de olho na transição energética e na mudança climática. Até agora, havia poucos dados para dar uma dimensão da real situação brasileira. Um estudo da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) divulgado nesta sexta (29) muda esse panorama. Segundo o documento, os data centers do Brasil consomem 11,3 terawatt-hora, o suficiente para abastecer Guarulhos (SP) por três anos —e olha que estamos falando da terceira maior consumidora de energia do Estado de São Paulo e onde moram 1,3 milhão de pessoas. Em cinco anos, a voracidade energética dessas máquinas vai crescer a ponto de elas abocanharem 27 TWh, o mesmo que a cidade de São Paulo gasta atualmente. Publicidade Hoje, o setor de metalurgia consome o equivalente a quase três cidades de São Paulo. O setor de papel e celulose consome um pouco mais: quase uma cidade e meia. O setor de alimentos e bebidas consome quase uma cidade e meia de São Paulo. E eu te pergunto: nós nos preocupamos com isso? Dizemos que a gente tem de parar de fazer papel, celulose, alimentos e bebidas? Para se desenvolver, o país precisa criar indústrias, que vão consumir energia. Hoje, a indústria que o país precisa e da qual a gente é dependente do exterior é o processamento de dados. E ela precisa de energia. Affonso Nina presidente da Brasscom O que rolou? Na semana passada, Nina adiantou alguns detalhes do estudo durante entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Agora, com a pesquisa publicada na íntegra, é possível saber que: Os data centers consumiram 1,7% da eletricidade do Brasil em 2024. Com isso...

... Ficaram abaixo de outros setores econômicos, como metalurgia (9,2%), agropecuária (5,3%), alimentos e bebidas (5%), papel e celulose (4,1%) e química (3,6%), mas acima dos transportes (0,3%). A título de comparação…

… As residências foram responsáveis por 28,2% do total e o setor público por 7,4%. É bom notar que...

... Em uma central de dados, a energia é essencial para manter servidores rodando --se desligarem, algum serviço online cai-- e refrigeradores operando. E...

... A água é outro elemento crucial para nenhum computador derreter, o que faz do boleto enviado pela empresa de abastecimento um elemento crítico para a operação. E, segundo o estudo...

... O consumo de água da infraestrutura de processamento de dados brasileira foi de 0,003% do total em 2022, bem abaixo de outras áreas, como agricultura irrigada (53%), abastecimento humano (24%), abastecimento animal (8,2%), termelétricas (4,1%), produtos alimentícios (3,8%), petróleo e gás (1,5%), papel e celulose (1,3%), mineração (1,3%), metalurgia (0,5%) e produtos químicos (0,3%). Para o futuro...

... A Brasscom projeta que os data centers sejam responsáveis por 3,6% do gasto de eletricidade no país em 2029. E que o consumo ... O estudo da associação traça um perfil dos data centers no Brasil: a eficiência energética deles subiu 10%, enquanto processadores e refrigeradores melhoraram para permitir que a temperatura, gélida em outros tempos (de 14°C a 16°C), possa atingir os 27°C. Além disso...

... Oito a cada dez dessas centrais são resfriadas em circuito fechado (a água entra uma vez e é reutilizada) com tecnologia de condensação de ar (o calor é transferido da máquina para o ar via serpentinas e ventiladores, os dry coolers). O detalhe é que...

... Para cada Megawatt, um desses data centers precisa de 23 mil litros de água. Um caminhão-pipa dos grandes, daqueles que transportam 30 mil litros, precisaria fazer sete viagens e meia para abastecer uma central de 10 MW. 23 mil litros são o que 150 pessoas consomem em um dia. É algo como 40 ou 50 famílias. Para um data center de 10 MW, é só multiplicar por dez. Ou seja, se você instalou numa cidade um data center que vai durar anos, ele vai consumir só o que 50 famílias bebem durante 10 dias. Affonso Nina Por que é importante O Brasil não é uma potência quando o assunto é data center. Tanto é que, segundo estimativas da indústria, 60% dos processamentos de dados demandados por brasileiros são feitos em servidores no exterior. O cálculo considera desde as inferências de chatbots de IA até algumas operações realizadas na nuvem computacional. Diante desse cenário, a conclusão de que o parque instalado consome 1,7% de toda energia brasileira pode assustar algumas pessoas. A intenção da Brasscom, no entanto, é que os dados ajudem a discussão ser mais factível. Existe uma preocupação legítima do cidadão sobre sustentabilidade. A gente da Brasscom tem visto muitas considerações a respeito dos data centers (…) Quando a gente fala que eles consomem muita [energia] ou pouca [água], o ponto aqui é que precisa quantificar. 'Muito' e 'pouco' são termos subjetivos. Pensamos em colocar [esse consumo em] números sem entrar no mérito.

Affonso Nina Fora isso, o estudo atirou no que viu, mas acertou no que não viu. Para realizá-lo, a Brasscom consultou suas empresas associadas, que relataram instalações em andamento e seus projetos futuros. Entre as integrantes, há desde big techs, como Amazon e Microsoft, até donas de centrais de dados, como Ascenty, Equinix, Elea e Scala. Com isso e com o auxílio da ABDC (Associação Brasileira de Data Centers), a entidade mensurou a capacidade instalada no Brasil hoje e fez uma projeção para os próximos anos. Os números, mais realistas, diferem dos divulgados pelo Ministério de Minas e Energia. Com base em solicitações de conexão à rede de energia, muitas vezes sobrepostas, a pasta já informou que a demanda de data centers poderia chegar a 13,2 GW em 2035. Ainda que não vá tão longe, a projeção da Brasscom mostra números bem distantes disso: Capacidade de data centers no Brasil, em Megawat (MW): 2019: 281

2020: 335

2021: 336

2022: 465

2023: 558

2024: 843

2025: 1.063 (projetada)

2026: 1.340 (projetada)

2027: 1.625 (projetada)

2028: 1.940 (projetada)

2029: 2.192 (projetada)

2030: 2.692 (projetada)

2031: 3.144 (projetada) Não é bem assim, mas tá quase lá Muita gente fica assustada com os data centers, ainda mais quando olha para a situação dos Estados Unidos. Por lá, o impacto tem sido brutal, tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Há relatos de torneiras secas em áreas próximas a grandes instalações. Há dois anos, uma concessionária de energia que atende o estado da Virgínia informou que não conseguiria fornecer eletricidade a todos os projetos. A região é conhecida como "Beco dos Data Center" e concentra 35% de todos os centros de dados do mundo. "O Brasil não é os Estados Unidos. 87% da nossa matriz [energética] é limpa e renovável. Nos EUA, não. Lá, esse número está na faixa de 20%, 30%, o que significa que a maior parte da energia é gerada por termelétricas, que consomem água e expelem vapor de água quente no ambiente. Por isso, a informação é importante. Essa relação com os EUA tem que levar isso em conta, senão estaremos comparando banana com maçã aqui", comenta Nina.




