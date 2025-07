Divulgação/Lume Robotics Cadê o motorista? Caminhão de três eixos dirige sozinho no Espírito Santo Helton Simões Gomes É um veículo que impõe respeito. Três eixos. Quase 20 metros de comprimento. Capacidade para carregar até 120 toneladas. Mas um detalhe atrai a atenção, mesmo em meio à imponência: nenhum motorista está na cabine enquanto o caminhão trafega. Ao longo de duas semanas, uma carreta tri-articulada e que se locomove sem a intervenção humana transitou pelas instalações da ArcelorMittal, maior fabricante de aço do Brasil, em Serra, cidade a 30 km de Vitória (ES). É uma invenção da Lume Robotics, expoente da indústria de veículos autônomos que tem florescido na capital do Espírito Santo e colocado o Brasil numa corrida bilionária. A fabricante já criou veículos que atendem clientes do porte de Ypê, Suzano e Petrobras. Mas, nos cálculos do CEO e fundador, Ranik Guidolini, a Lume Robotics atingiu um marco com um caminhão autônomo de três eixos. Essa é a primeira operação desse tipo no mundo

Ranik Guidolini, CEO e fundador da Lume

Os veículos autônomos da Lume já trafegam sem motorista pelas vias privadas de cinco estados, como São Paulo, Maranhão e, claro, Espírito Santo. Foi em sua terra natal que a empresa: Cumpriu uma missão improvável: fazer um caminhão com três eixos rodar de forma autônoma. O desafio não era só esse, já que...

... O veículo teria de transportar bobinas de aço e estar preparado para carregar até 120 toneladas. A tarefa é bastante específica, porque...

... O teste ocorreu na unidade capixaba da ArcelorMittal, onde bobinas de aço são produzidas, armazenadas e despachadas para seus destinos. Por isso...

... As carretas recebiam as bobinas no pátio onde resfriavam --a carga era tão pesada que exigia o auxílio de um guindaste-- e rodavam por cerca de um quilômetro até o galpão onde caminhões rodoviários e locomotivas aguardavam para transportar o aço. As máquinas autônomos não saem da fábrica, pois...

... Veículos autônomos não podem, por força de lei, circular em vias públicas. Não quer dizer que, por isso, a vida foi fácil, visto que...

... Ao longo do testes, a idas e vindas levaram de um canto a outro 600 toneladas.

Divulgação/Lume Robotics A Lume trabalha em projetos desafiadores, como o projeto de um caminhão autônomo, elétrico e sem cabine. A carreta testada na ArcelorMittal tem sua dose de complicação particular, devido a dois motivos: carga pesada: o peso afeta a dinâmica do veículo que não pode, por exemplo, frear de uma vez sem afetar o equilíbrio de toda a composição;

o peso afeta a dinâmica do veículo que não pode, por exemplo, frear de uma vez sem afetar o equilíbrio de toda a composição; três eixos: os vários sensores instalados no veículo fazem as vezes dos olhos do motorista e são responsáveis por criar um mapa 3D do entorno; por meio dele, o caminhão planeja por onde vai passar e faz o controle do movimento; possuir três eixos exige um controle adicional.

