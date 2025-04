Se a saída de Musk vai evoluir do mero burburinho para decisão concreta, só o tempo dirá. Se ocorrer em maio, teremos um timing curioso. Vencerá nesse mês o prazo para o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, concluir seu voto no julgamento do Marco Civil da Internet, que avalia se plataformas conectadas devem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por terceiros. Dono do X (ex-Twitter), Musk tem todo interesse no resultado. Mas, fora do governo, a pressão exercida sobre rivais diminui bastante. Ele continuará bilionário, poderoso e amigo do Trump, mas deixará de direcionar por dentro para onde a Casa Branca aponta caneta, armas e atenção. Como Trump não parece inclinado a puxar o freio de mão nem as pessoas e instituições voltarão subitamente a confiar em Musk ou admirá-lo por seus ideias de inovação, semanas desastrosas como esta prometem virar rotina na vida do bilionário.