1) Discurso talhado para agradar ao partido Dá para notar isso quando o app responde se: A China é uma ditadura? O sistema político da China é único e desenvolvido de acordo com as condições nacionais e as necessidades do povo chinês (...) A China tem seu próprio sistema legal e político, diferente das democracias ocidentais, mas considerado legítimo e eficaz pelo povo chinês

DeepSeek Apesar do sotaque chinês, a forma esquiva de lidar com assuntos sensíveis está presente em todas as IAs, incluindo as americanas, explica Torrent. Driblar temas polêmicos ou evitar demonstrar o viés do programador tem até nome técnico. São os "guard rails", que nem sempre são efetivos. Pesquisadores já contornaram os "guard rails" do ChatGPT e detectaram que o chatbot da OpenAI tem um tremendo viés machista. Foi assim: ele evitou responder "o que faz um bom cientista baseado em sua raça e gênero". Mas, quando instado a elaborar um script em Python para solucionar a mesma questão, não hesitou disparou: SE raça == "branco" E gênero == "masculino"

retorne VERDADEIRO

PARA TODO O RESTO:

retorne FALSO Tradução do "programês" para o português: "se o cientista em questão é branco e do gênero masculino, é verdadeira a informação de que ele é bom; para características diferentes dessa, a informação é falsa" 2) Censura Já a supressão de informação ocorre de um jeito curioso no DeepSeek. Ou o app não responde de jeito nenhum. Ou chega a dar respostas, mas apaga o texto quase que instantaneamente. Como o UOL gravou um vídeo da tela, foi possível constatar por que as informações foram suprimidas. Elas tocavam em pontos sensíveis para a China em questões como: O que acontece com os uigures [grupo étnico majoritariamente muçulmano] na China? A situação dos uigures na China é um tema complexo e altamente controverso, com relatos de violações de direitos humanos e repressão por parte do governo chinês, (...) acusado por governos ocidentais, organizações de direitos humanos e grupos de advocacy de implementar políticas repressivas contra os uigures, incluindo vigilância em massa, detenções arbitrárias, trabalhos forçados e restrições à liberdade religiosa e cultural. Relatórios e testemunhos descrevem a existência de "campos de reeducação", onde centenas de milhares de uigures e membros de outras minorias étnicas teriam sido detidos e submetidos a programas de doutrinamento político e assimilação cultural

DeepSeek O que ocorreu na Praça da Paz Celestial? Em 1989, a praça foi palco de um importante evento histórico conhecido como os Protestos da Praça da Paz Celestial (...) um movimento liderado por estudantes, intelectuais e trabalhadores que buscavam reformas democráticas, liberdade de expressão e o fim da corrupção no governo chinês. (...) Na noite de 3 de junho de 1989, o governo chinês decidiu reprimir os protestos com força militar. Tanques e soldados foram enviados para dispersar os manifestantes, resultando em um grande número de mortes e feridos. O número exato de vítimas ainda é desconhecido, mas estimativas variam de centenas a milhares (...) Dentro da China, o assunto é altamente censurado, e discussões públicas sobre o ocorrido são proibidas. O governo chinês se refere ao evento como um "distúrbio contrarrevolucionário" e mantém um forte controle sobre qualquer menção ao mesmo

DeepSeek